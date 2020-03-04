Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yok
Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81, İzmit temsilcisi, yarı finale yükseldi
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 6, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Işıl Alben 15, Stankovic 2, Hartley 15, Tilbe Şenyürek 5, Macaulay 18
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 15, Defne Melissa Paylar, Williams 30, Gizem Yavuz 5, Sasa Cado 11, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu
1. Periyot: 20-10
Devre: 35-31
3. Periyot: 45-57
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.
İzmit temsilcisi, yarı finalde OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.
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