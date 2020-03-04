Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yok

Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81, İzmit temsilcisi, yarı finale yükseldi

AA
04 Mart 2020 Çarşamba, 19:19

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

Galatasaray: Meltem Yıldızhan 6, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Işıl Alben 15, Stankovic 2, Hartley 15, Tilbe Şenyürek 5, Macaulay 18

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 15, Defne Melissa Paylar, Williams 30, Gizem Yavuz 5, Sasa Cado 11, Gamze Takmaz, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 20-10

Devre: 35-31

3. Periyot: 45-57

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.

İzmit temsilcisi, yarı finalde OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.


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