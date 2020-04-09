Galatasaray voleybolda yerliye dönüyor
Galatasaray'da voleybol şubesiyle ilgili önemli kararlar alındı.
Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.
Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.
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