Galatasaray’a 30 milyonluk piyango!

25 Nisan 2020 Cumartesi, 12:23

Koronavirüs kulüpleri zor duruma sokarken, Galatasaray'ın eski Başkan yardımcılarından hukukçu Sedat Doğan, camiaya yeni bir gelir kaynağı önerisi sundu.

Gazeteci Serdar Dinçbaylı'nın haberleştirdiği öneri şöyle:

"Başını eski yönetici Sedat Doğan’ın çektiği bir grup Galatasaray taraftarının başlattığı kampanya amacına ulaşırsa kulübün kasasına 30 milyon lira girecek. İlklerin kulübü Galatasaray, virüs belasını avantaja çevirmeyi başarmak üzere!

Koronavirüs artık hayatımızın bir parçası. Maddi manevi hepimizi etkiledi. Spor dünyası da henüz ne yapacağını bilemiyor. Özellike futbolda tam bir kaos yaşanıyor. FİFA ve UEFA ortak bir karar almakta zorlanıyor. Her ülke kendine göre bir çıkış ararken kulüplerimiz çözüm üretemediler.





TFF, SÖZDE ÖZERK!





Türkiye Futbol Federasyonu kendi başına karar alamayacağını ilk pandemi haftasında ispatlamıştı. O hafta maçları seyircisiz oynattı. Tepki gelince “Biz bu kararı aldık, bir sakınca yok” dedi. Birkaç gün sonra onları oraya oturtanların kararına gıkları çıkmadan uydular. O kadar laf boşa gitti, yuttular. Maçları seyircisiz oynatma ısrarı yüzünden kim bilir kaç kişi hastalandı. Biz Fatih Terim’i, Abdurrahim Albayrak’ı, Yusuf Günay’ı biliyoruz ama o maçta görev yapan emekçilerin başına neler geldi bilemiyoruz. Binden fazla kişi görev alıyor seyircisiz maçlarda. Kimbilir kaçına hastalık bulaştı, kaçı iyileşti, kaçı iyileşemedi!





DAYANIŞMA DİRENCİ YÜKSELTİR





Kötü günlerde küçük de olsa iyi haberlere ihtiyacımız var. İşte böyle bir haber Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan’ın girişimiyle bir grup taraftardan geldi. Kulüp, kombine sahiplerine seyircisiz oynanan Beşiktaş maçı dahil olmak üzere son 9 haftanın ücretlerini geri ödemekle yükümlü. Ancak kombine sahipleri bu ödemeyi reddedip, alacaklarını bir dilekçeyle kulübe bağışlarsa olay dev bir kampanyaya dönüşecek. Hikayenin ilginç bir yönü de var. İade kombine ücretleri bağışa dönüştüğü an kulüp daha önce bu tutar için ödediği KDV’yi de devletten geri alacak.

Özcümleye gelirsek; Galatasaray’a gönül vermiş tüm kombine sahipleri aşağıdaki dilekçeyi doldurup kulübe yolladıkları takdirde Kulübün kasasına 30 milyon liranın üzerinde para girecek. Bu meblağ da sıkıntılı korona günlerinde kulübe ilaç gibi gelecektir.

Belki de bu hareket diğer kulüplerimize de sıçrar, zor günlerde alınacak bir nefes olur. Günümüzün en güçlü filozof ve sosyologlarından biri olan Fransız Edgar Morin’in iyimser düşüncesini de hayata geçirmeyi başaran ülkeler listesine girebiliriz. Morin geçtiğimiz günlerde pandemiyi değerlendirirken, “Koronavirüs toplumda yozlaşan dayanışmayı güçlendiren bir yaklaşım olabilir” yorumunu yaparak şerden hayır çıkabileceğine dikkat çekmişti.''

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