Galatasaray'da sürpriz ayrılık

22 Nisan 2020 Çarşamba, 20:08

Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, görevinden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.