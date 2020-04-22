Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, görevinden ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.
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