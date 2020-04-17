Gamze Pala cinayeti: Zanlı ifadesinde ne dedi, olaya kim, ne tepki gösterdi?

17 Nisan 2020 Cuma, 08:21

Rize'nin Fındıklı ilçesinde AKP İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın Çarşamba gecesi vahşice öldürülmesinin ardından, katil zanlısı Savaş Dalançıkar, polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise "Kadınlar öldürülmeye devam ederken 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak failleri teşvik etmektir. Kadınlar öldürülmeden önce önlem alın" açıklaması yaptı.

37 yaşındaki zanlı, sorgusunda, sevdiğini söylediği Gamze Pala'ya önce iki el ateş ettiğini, silahı tutukluk yapınca da, yaralı halde yerde yatan Pala'nın boğazına bıçak darbesi vurduğunu söyledi.

Cinayetin ardından polise teslim olan Dalançıkar, Gamze Pala'ya mesajlar gönderdiğini, aradığını ve sürekli takip ederek karşısına çıktığını ancak Pala'nın kendisiyle konuşmayı reddettiğini anlattı.

Çarşamba akşamı yine takip etmek için Pala'nın resepsiyonist olarak çalıştığı öğretmenevine giden Dalançıkar, Pala'ya ateş etti. Ardından bıçakla öldürdüğü kadının başında bekleyen Dalançıkar'ı, olay yerine gelen polis gözaltına aldı.

Savaş Dalançıkar'ın sosyal medya hesaplarındaki isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görüldü.

https://www.youtube.com/watch?v=Ln_H6jzfhmQ

Zanlı ifadesinde ne dedi?

DHA'da yer alan habere göre, zanlı, Gamze Pala'yı beş yıldan fazla tanıdığını, ona sevgi ve aşk duyguları beslediğini, çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için gittiğini söyledi.

Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarıyla alkol aldığını, ardından eve gidip bıçak ve silah aldığını söyleyen Dalançıkar ifadesinde şunları söyledi:

"Gamze'nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze'yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze'ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs panikledi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze'nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum."

Tepkiler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

https://twitter.com/ZehraZumrutS/status/1250752429144113152

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize/Fındıklı ana kademe İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Bütün insani duygulardan yoksun, hasta bir zihniyetin işleyebileceği bu canice suç hepimizi derinden yaralamıştır. Ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

AKP Rize İl Başkanı İshak Alım ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak olayı kınayan ve üzüntülerini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu, 'Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız' başlığı ile bir mesaj yayımladı. "Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun" dedi.

Kadınlar çiçek bıraktı

Fındıklı'da kadınlar öğretmenevinin kapısına çiçek bıraktı.

Cinayete tepki gösteren Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar, "Lütfen bir kadın ölecekse herkes ölsün" ifadesini kullandı.

Hanedar burada yaptığı konuşmada, bu olayın bir aşk değil sapıklık olduğunu dile getirerek "Kadının ne kadar değerli olduğunu vurgulayalım her yerde. Ne hakla bir insanın canına kıyabiliyorsun? nasıl görüyorsun kendinde bu hakkı? Benim bildiğim aşk insanı yaşatır, herkes de bunu böyle bilir, şiirlerde, hikayelerde böyle okuruz. Eğer bu aşk öldürdüyse, bu sapık bir düşüncedir. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, hepimizin başı sağolsun. Lütfen bir daha kadın ölecekse, herkes ölsün" ifadesini kullandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Twitter'da "#GamzePala dün defalarca reddettiği erkek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kadınlar öldürülmeye devam ederken 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak failleri teşvik etmektir. Kadınlar öldürülmeden önce önlem alın." paylaşımını yaptı.

https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1250733310998794240

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'da paylaştığı bir mesajda "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlığın yüz karasıdır..." dedi.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1250749019036549126