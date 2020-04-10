"Geber" diyen İl Müdür Yardımcısına sert tepki

"Açız" diyen yurttaşa "Geber" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'a Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar'dan sert yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 04:00

Gazetemiz yazarı Emre Kongar gündeme dair Cumhuriyet TV'e açıklamalarda bulundu



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