Geçen hafta Trump'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

13 Mart 2020 Cuma, 17:45

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden Journal O Dia’da yayımlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump ile yemek yiyen ve tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya koronavirüs (Covid-19) teşhisi kondu.

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten’a daha önce koronavirüs teşhisi konmasının ardından, Başkan Bolsonaro da koronavirüs test yaptırdı. Gazetenin haberine göre Brezilya Devlet Başkanı’na yapılan ‘ilk koronavirüs testi’ pozitif çıktı, ikinci testin de sonuçları bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve İletişim Sekreteri Wajngarten’ın da dahil olduğu heyetle birlikte birkaç gün önce ABD’ye giderek Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte yemek yemiş ve toplantılara katılmıştı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Wajngarten’ın koronavirüs teşhisi sonrası Başkan Trump endişeli olmadığını açıklamıştı.



BEYAZ SARAY ACİL TOPLANIYOR

ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da korona çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'da basın toplantısı düzenleyecek.