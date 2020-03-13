Gelecek Partisi'nden koronavirüs kararı!

13 Mart 2020 Cuma, 12:33

Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı partiler önlemlerini artırıyor. Gelecek Partisi de önlemler çerçevesinde Mart ayı sonuna kadar kitlesel etkinliklerini ve parti içerisinde geniş kapsamlı toplantılarını erteleme kararı aldı. Gelecek Partisi’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Kısa süre içinde ülkemizin birçok şehrinde çalışmaya başlayan il ve ilçe başkanlıklarımızda mevcut hijyen kurallarına ilaveten, gerekli önlemler alınmıştır. Teşkilatlanma çalışmalarımızı yine sağlık kurallarına uygun olarak, imkanlar dahilinde sürdüreceğiz.”

GENİŞ KATILIMLI BASIN TOPLANTISI DA ERTELENDİ

“Ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için politika izleme kurullarımız çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede, ekonomi uzmanlarımızın sunumunu tamamladığı, başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere; birçok vatandaşımızın mağduriyetini sona erdireceğine inandığımız eylem planlarımızın açıklanacağı 16 Mart Pazartesi günü tarihli geniş kapsamlı basın toplantımızın da koronavirüsle öncelikli mücadele kapsamında ertelenmesi uygun görülmüştür.”