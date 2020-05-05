Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya’ya “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” kitabını imzalayarak hediye gönderdi. Akkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 11:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya’ya “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” kitabını imzalayarak hediye gönderdi. Akkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.


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