Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun hediyesini sosyal medya hesabından paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya’ya “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” kitabını imzalayarak hediye gönderdi. Akkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya’ya “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları” kitabını imzalayarak hediye gönderdi. Akkaya, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
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