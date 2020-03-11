Gençlik önderi Deniz Gezmiş’in yazdığı bir şiir ortaya çıktı

11 Mart 2020 Çarşamba, 18:27

Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu programın daimi konuğu, kitap ekinin yayın yönetmeni şair ve yazar Turgay Fişekçi. Cumhuriyet Kitap eki bu hafta yine özel içerikle karşınızda. Cumhuriyet Kitap’ın kapak fotoğrafında şair Hakan Savlı var. Savlı’nın son kitabı “Kırgın Karnaval” kitapseverleri bekliyor. Kitap daha yayımlanmadan Yunus Nadi Şiir ödülünü aldı. Yeni sayıda Deniz Gezmiş’in yazdığı bir şiir de var. Cumhuriyet Kitap eki her perşembe gazeteniz Cumhuriyet ile ücretsiz.