Gençlik önderi Deniz Gezmiş’in yazdığı bir şiir ortaya çıktı
“Edebiyat ve kültür dünyasında neler oluyor?” sorusuna yanıt arayan Cumhuriyet Kitap programı, bu hafta yine dopdolu içerikle karşınızda.
Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu programın daimi konuğu, kitap ekinin yayın yönetmeni şair ve yazar Turgay Fişekçi. Cumhuriyet Kitap eki bu hafta yine özel içerikle karşınızda. Cumhuriyet Kitap’ın kapak fotoğrafında şair Hakan Savlı var. Savlı’nın son kitabı “Kırgın Karnaval” kitapseverleri bekliyor. Kitap daha yayımlanmadan Yunus Nadi Şiir ödülünü aldı. Yeni sayıda Deniz Gezmiş’in yazdığı bir şiir de var. Cumhuriyet Kitap eki her perşembe gazeteniz Cumhuriyet ile ücretsiz.
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