Genel Sağlık-İş: Hastalanan sağlıkçı daha fazla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 601 sağlık çalışanının koronavirüs ile mücadele ettiğini açıklaması, sağlıkçıların durumunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.
Genel Sağlıkİş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bakanın açıklamaları sahanın gerçekliğini hiçbir şekilde yansıtmıyor” diyerek daha fazla sağlıkçının koronavirüsle mücadele ettiğini öne sürdü.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öğle yemeği
Bacaksız, “Vatandaş cephesinde de durum benzer. Pozitif vakalar personelden saklanır, belli birimler bilir, onlar da susturulur. Korona servisinde çalışanlar ancak yoğun semptomlar ortaya çıkarsa tahlile gönderiliyor. Bakan kendisi de söyledi, hiç belirti vermeden Covid-19 pozitif olabiliyor” dedi.
Bacaksız sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık çalışanlarını virüsün önüne korumasız sürmeyelim. Beslenmelerini, dinlenmelerini ve koruyucu maskeleri sağlayalım. Yandaş ve kayırmacı idareciler bu dönemde kendilerinden olanları evlerine gönderip kendilerinden olmayanları işlerin en ucuna sürmesinler. Çalışma ortamında azami adalet bu dönemde daha gerekli.”
TEST YOK
Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, “İzmir’in en yoğun ve merkezi hastanelerinden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hızlı test yok” dedi. İzmir, virüsün en çok görüldüğü ikinci kent.
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