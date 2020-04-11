Gerici yazar Fatih Tezcan'dan Nevşin Mengü’ye seviyesiz sözler

11 Nisan 2020 Cumartesi, 23:47

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medya paylaşımları üzerinden defalarca hakaret etmesine rağmen hakkında yasal işlem başlatılmayan gerici yazar Fatih Tezcan, bu kez de gazeteci Nevşin Mengü'yü cinsiyetçi ifadeler kullanmak suretiyle hedef aldı.





'NE SEVİYESİZ ADAM BU YAHU'

Gazete Kolektif'te yer alan habere göre Tezcan, sosyal medya hesabından sokağa çıkma yasağı hakkında yapılan açıklamalara tepki gösteren gazeteci Mengü'ye "Islak Mengü" diyerek hakaret etti. Mengü'nün tepkisi ise, "Ne seviyesiz adam bu yahu" şeklinde oldu.

Fatih Tezcan, Mengü'nün sokağa çıkma yasağını eleştirdiği tweet'i alıntılayarak, "Islak Nevşin, senin IQ problemin mi var? Bu yaş grupları zaten sokağa çıkma yasağına tâbiydiler ve ekstra ihtiyaçlar için Vefa Destek Ekipleri 7/24 görev başındalar!? Islakken konuşamıyordun, kuruyken anlayabilecek misin bilmiyorum. İlla sana etiket mi yapılsın yani? #SuluNevşin" ifadeleriyle hakaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden siyasetçiler, sanatçılar,basın mensuplarını hedef göstermesiyle bilinen Tezcan'a Nevşin Mengü, "Ne seviyesiz adam bu yahu" diyerek tepki gösterdi.