Gıdada kriz yaklaşıyor

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüs salgınının tarım ve gıda sektöründe yarattığı sorunları araştıran bir rapor hazırlığında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerine göndereceği raporda, salgın nedeniyle üç ay içinde gıda krizi yaşanabileceği uyarısı yapılırken, çiftçiye acilen destek verilmesi gerektiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal koordinasyonunda hazırlanan raporda, koronavirüs salgını nedeniyle bütün sektörlerde kriz yaşanırken, tarım sektöründe yaşanabilecek olası bir krizin Türkiye’de gıda krizine yol açacağına dikkat çekildi. Dünyada tüm ülkelerin tarımsal ürün ihracatına kısıtlamalar getirdiği hatırlatılan raporda, bu durumda ürün eksikliklerinin ithalatla giderilemeyeceği uyarısı yapıldı.

Raporda uzun vadeli bir üretim planlamasının yapılması gerektiği; yalnızca günlük fiyatlar üzerinden arz talep dengesinin sağlanmasının olası bir krizi engellemeyeceği vurgulanırken, tohumların ve fideliklerin dağıtımı ile tarım işçilerinin ulaşımı ve barınma koşulları sağlanamazsa 3 ay sonra gıda krizinin yaşanabileceğine dikkat çekildi.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖNERİLERİ

Raporda çiftçiler için yer alacak öneriler ise özetle şöyle olacak:

- Üreticinin 2019’da kalan tarımsal desteklerinin tamamı ve 2020 yılı için belirlenen 22 milyar TL desteğin yarısı hemen; yarısı da haziran ayı sonuna kadar ödenmeli.

- Tarım Yasası’na göre 2020 yılı tarımsal desteklemeleri “gayri milli hasılanın yüzde 1’inden az olamaz” hükmüne göre yaklaşık 49 milyar TL olarak verilmeli.

- Üreticiye girdi desteği sağlamalı, çiftçinin kullandığı mazotun KDV ve ÖTV’si kaldırılmalı. Gübre desteği artırılmalı. Tohum ve zirai ilaç temininde üreticiye destek sağlanmalı.

- Hayvancılık yapan üreticiler için yem fiyatlarında ve tedarikinde destek verilmeli.

- Üreticilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçları faizsiz ertelenmeli. Üreticiye borçlarından dolayı başlatılan takip veya haciz işlemleri durdurularak tüm borçlar yeniden sıfır faizle yapılandırılmalı.

- Tarım ve hayvancılıkta kullanılan elektrik borçları ile tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmeli, icra takipleri durdurulmalı.