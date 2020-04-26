Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok

26 Nisan 2020 Pazar, 19:39

Melih Gökçek, kolonya ve maske gelince AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek için video yayınladı.

Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü paylaşımda şöyle dedi:

“Sayın cumhurbaşkanım kolonya ve maske göndermiş, şöyle kolonyayı elime döküyorum. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider şu anda yok. Allah sizden razı olsun, Allah size uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin…

İşte o görüntüler: