Gonca Vuslateri'nden 'dekan' tepkisi
Oyuncu Gonca Vuslateri, kamerayı kapalı sandığı sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesü Dekanı'na Twitter'dan tepki göstererek, ‘taciz bilincinin toplumu terörize ettiğini’ söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle makamında video konferans görüşmesine katılan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kameranın açık olduğunu fark etmeyerek yanındaki kişiyle kadın öğrenciler hakkında konuşmaya başladı. Acar, tepkilerin ardından istifa etti.
Acar’a bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.
‘YAZIKLAR OLSUN’
Kısa sürede gündem olan görüntülere sessiz kalamayan Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taciz bilincinin toplumu terörize ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:
“Yazıklar olsun… Keşke benim yüzümle bir yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim "yüzümden" oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım."
Yaziklar olsun.. keske benim yüzümle bi yalniz kalsaniz.. sonra gururla desem benim “yüzümden” oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasil terörize ettiginizin ve insanligi siddete yönlendirdiginizin hesabini verirsiniz umarim. https://t.co/RiGb7nlR7H— Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) May 12, 2020
Video Haberler
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı
- Dört saatlik sürede babalarının mezarına koştular
- Yer: Artvin... Milli sporcudan korkutan atlayış
- 301 madenci mezarları başında anıldı
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı