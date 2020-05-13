Gonca Vuslateri'nden 'dekan' tepkisi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:10

Koronavirüs salgını nedeniyle makamında video konferans görüşmesine katılan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kameranın açık olduğunu fark etmeyerek yanındaki kişiyle kadın öğrenciler hakkında konuşmaya başladı. Acar, tepkilerin ardından istifa etti.

Acar’a bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.

‘YAZIKLAR OLSUN’

Kısa sürede gündem olan görüntülere sessiz kalamayan Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taciz bilincinin toplumu terörize ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

“Yazıklar olsun… Keşke benim yüzümle bir yalnız kalsanız. Sonra gururla desem benim "yüzümden" oldu. Bu taciz bilinciyle toplumu nasıl terörize ettiğinizin ve insanlığı şiddete yönlendirdiğinizin hesabını verirsiniz umarım."



