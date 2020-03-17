Göztepe Rize’yi ateşe attı
Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 84 Wilczek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Sasse), Garmash (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Boldrin, Skoda (Dk. 76 Boriachuk)
Goller: Dk. 56 Berkan Emir, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Boldrin, Dk. 66 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Napoleoni (Göztepe)
Süper Lig'de 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
İlk yarı golsüz bitti.
56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Video Haberler
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!