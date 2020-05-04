‘Güle güle diva’ online

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

SANATA DEVAM...

Akademililer Sanat Merkezi, koronavirüsü salgını sebebiyle evlerimize kapandığımız bu karantina döneminde, üretmeye devam eden ressamların eserlerini, sanal ortam üzerinde bir sergi ile bir araya getiriyor. Ressamların atölyelerinden uzakta, evlerinde ürettiği bu eserler, Akademililer Sanat Merkezi’nin internet üzerinde açtığı ilk sergi olan “Sanata Devam” 18 Mayıs'a kadar görülebilir. Katılan sanatçılardan bazıları: Ahmet Merey, Akın Ekici, Aslı Altınışık, Ayşe Tanay Ülgen, Ayşenur Köksal, Cengiz Uğur, Elif Aydemir, Emel Yurdakul, Emre Karaoğlu, Eylül Köksümer, Farnaz Vakili, Feyza Ketenci, Gizem Enuysal, Gülistan Karagüzel, Hakan Kalay, Halil Şentürk, Hüseyin Çubuk, Işıl Güleçyüz, Joel Menemşe, Kudret Türküm, Murat Mizrahi, Neşe Akar, Neşe Akar, Ömer Koçağ, Özlem Üner.

'PEMBE KONAĞIN GELİNLERİ'

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, koronavirüs salgını günlerinde, en beğenilen oyunlarından “Pembe Konağın Gelinleri” pazar günü saat 15.00’te online yayımlanacak. Gülsün Siren’in yazdığı, Engin Gürmen’in yönettiği, Zihni Göktay, Funda Postacı’nın rol aldığı oyun, İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez 1999 yılında sahnelendi. Satış işlemleri süren bir konakta, konağın son gelini Suzan ile eskici Antranik karşılaşırlar. Değişik karakterlerde ve ilginç davranışları olan konağın gelinleri üzerine konuşan bu ikili, bir yanıyla da onların yaşadıklarını, düşüncelerini canlandırırlar.