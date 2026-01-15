Mübarek, şirketler ağı Semerkand Vakfı’nın başında İslamlık elçisi olduğunu söyledi: Menzil’de ‘şirket’ savaşları

Menzil cemaatinde kardeşler arasındaki miras savaşı, cemaatin de bölünmesini getirdi. Kardeşler arasındaki bölünme ise Saki’nin Temmuz 2023’te cemaatin en büyük vakıf ve şirket yapılanması olan Semerkand Vakfı’ndan ayrılıp Serhendi Vakfı’nı kurmasıyla başladı.

ASIL AMAÇ TAŞINMAZLARIN KONTROLÜ

Bu bölünmenin sonucunda Saki, cemaatin merkezi Menzil köyünün kontrolünü tekeline alırken, cemaatin 30 yıllık şirket organizasyonun yönetimi ise Mübarek ve Fettah’a kaldı. Bu kapsamda miras savaşında Saki, cemaatin taşınmazlarının taraftarlardan toplanan bağışlarla (teberru paraları) yapıldığı için ümmetin malı olduğunu, bu nedenle miras konusu olmayacağını savunuyor. Mübarek-Fettah ittifakı ise taşınmazların babalarından kalan miras olduğunu savunarak; ellerindeki şirketlerin gücüyle iddialarını medeni yasa kapsamında kira hukuku üzerinden sürdürüyor. Böylece cemaat Türkiye ile İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde açılan davalarla gündeme geliyor.

SEMERKAND’IN BAŞINDA İSLAMLIK ELÇİSİ VARMIŞ!

Ağabeyinin “dini” savunusuna karşı ise Mübarek, son bir yıldır Semerkand’ın dinen seçkin olan önderlerce (sâdât) kurulduğunu, başkanlığını ise süresiz İslamlık elçisinin yaptığını, vakfa karşı gelmenin bu ruhani liderlere karşı gelmek olduğu savunusunu geliştiriyor. Saki ise bu açıklamanın dine aykırı olduğunu taraftarlarına anlatıyor.

TELEVİZYON, DERGİ, YAYINEVİ DEVİ: SEMERKAND

Cemaatin geldiği bu durum ise kamuoyunda cemaate ait şirketleri de gündeme getirdi. İki tarafın da vakıflar aracılığıyla kontrol ettiği şirketler ise cemaatin bir holding olduğunu da gözler önüne seriyor. Cemaatin en köklü şirket yapılanması ise 1997’de bir limited şirketi olarak kurulan Semerkand. Semerkand mevcutta bünyesinde şu şirketleri barındırıyor: Semerkand Yapım, Semerkand TV, Semerkand Radyo, Semerkand Yayınları, Semerkand Dergisi, Semerkand Aile Dergisi, Semerkand Çocuk Dergisi, Semerkand Gençokur Dergisi, Mostar, Haişimi Yayınları, Nizamiye Akademi Yayınları, Şadırvan Yayınları, Hacegân Yayınları, Eşik Yayınları”

MÜBAREK’İN AVRUPA’YA AÇILMASI: SEMERŞAH

Mübarek’in kontrolündeki şirketlerden biri de Semerşah Grup. Semerşah Grup ise hac-umre, kültür turları ve sağlık turizmi alanında faaliyet yürüten bir seyahat acenta şirketi. Cemaatin en güçlü şirket yapılanmalarından olan grubun Almanya merkezli Semerşah Europe adlı şirketi ise Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, Danimarka, İsviçre ve Avusturya’da faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra Mübarek’in bu şirket yapılanması üzerinden Avrupa’da kurduğu emlak şirketleri de sık sık gündeme geliyor. Bu kapsamda Mübarek’in Hollanda’daki “Vastgoed Erol B.V.” ile İngiltere’deki “Erol Real Estate Limited” adlı şirketlerini gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti. Bunun yanı sıra yine Mübarek’in kontrolünde olan İstanbul merkezli KOBİ birliği TÜMSİAD ise cemaatin en bilinen ticari yapılarından.

ŞİRKETİN DEĞERİ 2 YILDA 43 KAT ARTTI

Kardeşinin bu güçlü ekonomik gücüne karşı ise Saki kurduğu Serhendi Vakfı üzerinden açtığı şirketlerle yanıt vermeye çalışıyor. Bu kapsamda Serhendi Vakfı’yla ilişkili olarak 2023’te 1 milyon TL sermayeyle İstanbul’da Dehlevi Yayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi ve aynı yıl yine 1 milyon TL sermayeyle Dehlevi Turizm Limited Şirketi’ni kurdu. Saki, 12 Aralık 2025’te sermaye aktarımına giderek Dehlevi Yayınları Basım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin değerini 43 milyon TL’ye yükseltti.