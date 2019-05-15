Vefa Zat hayatını kaybetti

1941'de İzmir'de doğan Zat, 15 yaşındayken İstanbul Hilton Oteli'nde barboy olarak çalışmaya başladı. Buradan bar supervisor unvanıyla emekli oldu. THY'de iki yıl eğitmenlik yapan Zat. Özel Turizm ve Otelcilik Lisesi'nde “İçki Yapım Teknolojisi” ve “Servis-Bar” adlı dersleri verdi. İnönü'den Bayar'a, Kraliçe Elizabeth'ten De Gaulle ve Şah Rıza Pehlevi'ye kadar çok sayıda ‘tarihî’ isme servis yapan efsane barmen, “Golden Martini”, “Huzur”, “Apple Punch”, “Eggnog”, “Banana Sour” gibi özgün kokteyller üretti.

ZAT’IN YAZDIĞI KİTAPLAR ŞÖYLE:

“Kokteyl Sanatı”, Bilge Karınca Yayınları, Şubat 2003



“Balık Yemekleri Fethi Güngör Usta ile Geleneksel Meyhane Mutfağından” (Ciltli), Bilge Karınca Yayınları, 2004



“Ömür Çiçekleri”, Bilge Karınca Yayınları, 2002



“Eski İstanbul Barları”, İletişim Yayınevi, 1999



“Bar-Servis ve Kokteyl Rehberi”, Der Yayınları, 2000



“Uluslararası Kokteyller”, Der Yayınları, 1997



“Adabıyla Rakı ve Çilingir Sofrası”, İletişim Yayınevi, Ağustos 2003



“Eski İstanbul Meyhaneleri”, İletişim Yayınevi, 2002



“Biz Rakı İçeriz”, Overteam yayınları, 2008.