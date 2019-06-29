Tohumdan sofraya ve sağlığa...

Türkiye’nin ünlü şeflerinden Jale Balcı ve atalık tohumla ilaçsız tarım yapan Aksu Çuğ, sağlıklı bir yaşam için önce “sağlıklı beslenmek gerek” diyen iki başarılı kadın. Onlarla Aksu Çiftliği’ndeki salatalık toplama etkinliğinde bir araya geldik.

Nasıl sağlıklı besleneceğiz?

J.B.: Yapabileceğimiz şey ulaşabildiğimiz kadar az oynanmış ürün bulabilmek.

Eskiden pazarlarda her şeyi taze bulabilirdik...

J.B.: Pazarlara gitmeyi 4 yıl önce bıraktım. Topraktan direkt satın alabileceğim yerler bulmaya çalışıyorum. Dışarıda kötü bir yemek yemektense aç kalırım.

Pazarlardan ve marketlerden aldığımız ürünler hangi tohumla üretiliyor?

A.Ç.: Şu aralar hibrit ve kısırlaştırılmış tohum ile tarım yapılıyor. Hibrit bir nebze daha iyi olsa da kısırlaştırılmış tohum tehlikeli. Genetiği ile oynanıp tohum vermesi engelleniyor.

Ata tohumu nedir?

A.Ç.: Yerel tohum olarak adlandırılması daha doğru. Yerel tohumların geçmişi yaklaşık 200 senelik. Biz Selanik göçmeniyiz. Atalarımız da toprakla uğraşırdı. Dedemler mübadele dönemi buraya gelmişler. Küçük bez parçalarına bu tohumları sarıp şalvarlarının içinde getirmişler. Şimdiler de herkes çiftçiliğin zor şartlarından tarlayı satıp dolmuşçuluk ya da benzer işler yapıyorlar.

Özellikle domates, artık yaz - kış bulunabilen bir ürün.

J.B.: İstanbul’da nisan - mayıs aylarında ekiliyor ve temmuz sonu ağustos başı gibi ürün vermeye başlıyor. Mevsimi bölgeye göre değişir. Kışın domates tüketilmemeli. Seraların altında özel ısıtma ve sıcaklıkla hızlı bir şekilde büyütülüyor. Ağustosta burada kış domatesi için buluşacağız.

Dünya ne durumda?

J.B.: Dünyadan çok farklı değiliz aslında fakat aramızdaki tek ve en önemli faktör denetim. Orada her şey için ciddi bir denetim var. İstediğiniz kadar ilaç alamıyorsunuz.