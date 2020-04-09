Haaland’dan Sörloth’a mesaj

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:19

Avrupa’da transferin yıldızı Norveçli Haaland, milli takım arkadaşı Trabzonsporlu Alexander Sörloth’a mesaj yolladı.

Erling Haaland, "Sörloth, Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici” dedi.