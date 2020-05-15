Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan görevden uzaklaştırıldı!

15 Mayıs 2020 Cuma, 10:56

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK'nin yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Karara tepki gösteren YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Örgütlenme hakkını,Yargı bağımsızlığını, Yaşam hakkını savunmak Türkiye'de artık yaptırıma tabi..." dedi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı.

Hükûmete yakınlığıyla bilinen A Haber, Sabah gazetesi ve Takvim Pehlivan'ı paylaşımları nedeniyle hedef göstermişti.

Hakim Pehlivan ölüm orucuna ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Gökçek hakkında 7 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Ölüm adın kalleş olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Pehlivan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak şöyle konuşmuştu:

"İbrahim Gökçek yaşatılmalı' şeklinde mesajlarım var. Sonrasında da ölümü üzerine üzüldüğümü belirttiğim bir tweetim var. DHKP-C ile bağlantıyı kuranların, Kayseri'deki o cenaze ile ilgili 'gömdürmeyiz yakarız' diyen grubun Twitter'da bir saldırına uğradım ben. Beni linç etmeye kalktılar. HSK de muhtemelen bunları ciddiye aldı ve soruşturma başlattı. HSK'nin artık ne durumda olduğunu siz sorgulayın. Son derece insani olan bir paylaşım üzerinden böyle bir incelemeye gidildi.

Ölümün her türlüsü acıdır. İnsan kedisini köpeğini kaybettiği zaman bile bu duyguyu hissetmez mi? İbrahim Gökçek'in DHKP-C üyesi olduğunu kabul eden bir grup var. Gökçek'in kesinleşmiş bir cezası yok. Ama masumiyet karinesine aykırı o kadar laf söyleyen insan var ki. Durum böyleyken beni linç edip yolunu açtılar ve HSK de bir soruşturma başlattı."

İşte o karar:



