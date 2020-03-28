Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma

28 Mart 2020 Cumartesi, 22:51

Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek çağrılarında bulundu.

Haluk Levent'in çağrısına spor camiasından da tam destek geldi. Cenk Tosun, Caner Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül gibi birçok futbolcu, bu çağrı sonrası maddi destekte bulunduklarını açıkladı. Futbolcular, çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçtiler. Sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan futbolculara Haluk Levent de tek tek teşekkür etti.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz. Bütün sanatçılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha fazla ama biz indirimler de yaptırdık; un, şeker, mercimek, Türk Kahvesine kadar her şeyi koyduk elimizden geldiğince. Türkiye'nin birçok sanatçı ve futbolcusu katıldı. 8 saatte 7 bin aileye ulaştık, bu gece inşallah 10 bin aileye çıkacağız. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek" diye konuştu.

DG Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, 35 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri Türkiye’de de artarak devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mal olmuş kişiler, dar gelirli aileler için yardım kampanyası düzenliyor.

Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 35 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, “Sevgili Mert Hakan Yandaş aradı. ’Dayanışma günleri’ kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Mert Hakan Yandaş, çok teşekkürler” paylaşımında bulundu.

Genç futbolcu ise sosyal medya hesabından Haluk Levent’in paylaşımı alıntılayarak, “Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden birisin, iyi ki varsın gönlü güzel adam Haluk Levent” mesajıyla yanıt verdi.



Yardımda bulunan diğer isimler şöyle:

Merih Demiral: 500 aile

Hakan ve Derya Balta: 706 aile

Umut Nayir: 300 aile

Mert Günok: 265 aile

Cenk Tosun: 250 aile

Umut Meraş: 200 aile

Özge ve Gözde Kırdar: 100 aile

Orhan Ovacıklı: 40 aile

Caner Erkin: 70 aile

Gökhan Gönül: 70 aile.



