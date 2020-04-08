Harvard profesörleri İtalya’nın hatalarını yazdı: Ders çıkarın

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Başlangıçta salgın İtalya için bir krize benzemiyordu. Hatta bazı İtalyan politikacılar, şubat sonlarına doğru, ekonomik faaliyetlerin virüsten durmaması gerektiğini göstermek için kamuya açık “el sıkma törenleri” yaptı. Bunu yapan politikacılardan biri, bir hafta sonra virüse yakalandı.