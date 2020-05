Hayat onlara iki kat zorlaştı

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Dünyada her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Türkiye’de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen 5.5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayının yaklaşık 434 binini ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler oluşturuyor.

Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise yalnızca 42 bin 461. Koronavirüs salgını sürecinde okullarda eğitime ara verilince otizmli bireyler ve aileler için oldukça zor bir süreç başladı.

Uzmanlar, “Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim” görüşünü dile getirirken aileler altyapı eksiklikleri nedeniyle çocuklarının yeterince eğitim alamadıklarından yakınıyor.

HAYATA KARIŞSINLAR

6 yaşındaki Ata’nın annesi İlknur Gülgün, “Tüm aileler adına söylemek isterim ki eşit yaşam ve eğitim hakkı tüm çocuklar için uygulanmalıdır. Acil olarak ‘Ulusal Otizm Eylem Planı’ hayata geçirilmelidir” dedi.

“Devletin verdiği eğitimler saat olarak yetersiz olduğu gibi kapsayıcı da değil” diyen anne Gülgün, şöyle devam etti: “Tüm dünyayı etkileyen bu önemli durumu biz özel gereksinimli çocukların aileleri olarak daha da zorlu geçiriyoruz. Eğitimsiz geçen her gün hatta her saat çocuklarımız için bir kayıp. Salgın döneminden önce de şartlar, verilen destek ve altyapı, özel gereksinimli çocuklar için yeterli değildi. Koronavirüs ile beraber her şey bizler için iki kat daha zorlaşmış oldu. Fakat salgın öncesi süreçte oluşturulabilecek iyi bir altyapı ve sistem, bu gibi olağanüstü durumlarda eğitimin devamlılığı için kolaylaştırıcı bir etken olabilirdi. Bu süreçte ise devletten yeterli desteği görmek istiyoruz. Erken tanı ve uygun eğitim ile çocuklarımız hayata karışabilir.”

‘EĞİTİMLER YETERSİZ’

Ayşe Karınca, 8 yaşındaki Dağhan Çınar Turan’ın annesi. Yarım kalan eğitim konusunda endişelerinin olduğunu anlatan anne Karınca, “Bu süreç ne kadar daha devam edecek belirsiz. Kaygılarım artıyor” dedi.

Devletin, otizmli çocuklar için ayda 12 saat bireysel ve grup eğitimi ücretini verdiğini ve bunun yetersiz olduğunu belirten anne Karınca, “Diğer çocukların ayda 160 saat eğitim aldığı düşünülürse engelli bir çocuğun ayda 12 saat eğitimle ilerleme kaydetmesi mümkün değil” diye konuştu.

Tohum Otizm Vakfı’nın uzaktan eğitiminden yararlandığını anlatan anne, “Her gün öğretmenimizle iletişim kuruyoruz, görüntülü görüşüyoruz. Eğitimi evde devam ettirebilmemiz için bizi yönlendiriyorlar” dedi.

TEK İLACI EĞİTİM

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim” dedi. Özer, özetle şunları söyledi: “Okulların kapanmasıyla birlikte kolları sıvadık. Ücretsiz online seminerlerimizin sayısını haftada beşe çıkardık. Bu seminerler tamamen ücretsiz ve herkesin katılımına açık.” www.tohumotizmportali.org