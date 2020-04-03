HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Alökmen: Diyarbakır halkı şeffaflık istiyor

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen, Diyarbakır’da 5 yurttaşın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Vefat eden kişilerin yaşadıkları yer karantinaya alındı mı veya temas ettikleri kişiler karantinaya alındı mı bilmiyoruz? İnsanlar kendilerini korumaya çalışıyor ama bireysel tercihlerine bırakmak bu salgının önünün alınmadığını gösteriyor. Diyarbakırlılar şeffaflık istiyor. Sokağa çıkma yasağı getirilmeli” dedi.

ANONS YAPMAK İÇİN VALİLİĞE BAŞVURDUK FAKAT DİLEKÇE BİLE ALMADILAR

Alökmen, “Zorlayıcı tedbirler alınsa da insanlar çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyorlar. Yapılan yardımlar ise yetersiz. 65 yaş üstü olup da çalışmak zorunda olanlar var. Bu salgın mağduriyeti çok artırdı. Biz HDP olarak geçen hafta anons yapmak için valiliğe başvurduk fakat dilekçeyi bile almadılar. Kargaşa olabileceğini söylediler” dedi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Özel de “Diyarbakır’da insanlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya çalışıyor ama işe gitmek zorundalar. İnsanlar çok tedirgin, korkuyorlar” diye konuştu.