Hem futbolcu hem antrenör

Emre Belözoğlu antrenör grubunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 15:12

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu da antrenör ekibinde yer aldı. Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırmış teknik direktör arayışına başlamıştı.

Emre Belözoğlu, Yanal döneminde olduğu gibi teknik heyete fikir anlamında destek verecek.


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