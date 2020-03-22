Hizmetçiler dizisi için flaş karar!

22 Mart 2020 Pazar, 11:08





Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in paylaştıkları, Kanal D'nin Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler, çekimlere ara verdi.

Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklama şöyle: