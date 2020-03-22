Hizmetçiler dizisi için flaş karar!
Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de ölümlere neden olan Coronavirus salgını sonrası birçok dizinin çekimlerine ara verilmişti. Kanal D'nin Hizmetçiler dizisi de çekimlere ara verdi.
Başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç,
Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in paylaştıkları, Kanal D'nin
Fabrika Yapım imzalı yeni dizisi Hizmetçiler, çekimlere ara verdi.
Fabrika Yapım tarafından yapılan açıklama şöyle:
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