HUAWEI'nin Goole'sız telefonu Türkiye’ye geliyor

17 Mart 2020 Salı, 12:41

HUAWEI P40 lite, Türkiye’de satışa sunuluyor. HUAWEI P40 lite ile yenilikçi dörtlü arka kamera, yüksek pil kapasitesiyle öne çıkıyor.

HUAWEI P40 lite, fotoğraf, eğlence ve fiyat/performans özellikleriyle dikkat çekiyor. HUAWEI P40 lite, HUAWEI Mate 30 Pro’dan sonra HUAWEI AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen ilk HUAWEI cihazlarından biri olacak.

HUAWEI’nin resmi uygulama mağazası HUAWEI AppGallery, HUAWEI cihazlarının sunduğu; HiAI ve bağlantı, medya, sistem ve güvenlik yetenekleri gibi uygulamaların dünyasına taşıyor.

HUAWEI P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu’nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.

HUAWEI P40 lite, arka plan müziği eklemek ve görüntüleri kırpmak için kullanılan AI Video Düzenleyici’yi de destekliyor.

Ek olarak, HUAWEI’nin SoC içine yerleştirilmiş dördüncü nesil ISP'si, gürültü azaltma ve aşırı pozlama düzeltmesi de dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekleyen yazılımlarla birlikte çalışıyor.

NİSAN AYINDA GELİYOR

Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip.

HUAWEI P40 lite'nin ön kamerası, tüm aydınlatma koşullarında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor.

Nisan 2018'de tanıtılan HUAWEI AppGallery, dünya çapında 400 milyon kullanıcıya açık. İki yıldan az bir süre içinde HUAWEI AppGallery 170'ten fazla ülkeye sunulacak.

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleriyle sunulan HUAWEI P40 lite, Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak.