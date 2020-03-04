Hükümet yetkililerinin İran dışına çıkması yasaklandı
İran'da koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla talimatname yayımlandı. Talimatnameye göre, hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nda (ISNA) yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, koronavirüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla hükümete bağlı kurumlarda çalışanlar için bir talimatname yayımladı.
Söz konusu talimatnamede, Dışişleri Bakanlığı çalışanları hariç tüm yetkililerin uluslararası konferans ve etkinliklere katılmak için ülke dışına çıkışlarına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği belirtildi.
İran'daki tüm hükümet kurumlarına tebliğ edilen talimatnameye göre, yetkililer yalnızca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'nın izni ile ülke dışına çıkabilecek ve ülkeye dönüşlerinde de gerekli sağlık kontrollerinden geçirilecek.
Kaynak: BirGün
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu