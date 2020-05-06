Hükümete AVM uyarısı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Tez-Koop-İş Sendikası, AVM’lerin açılmaması konusunda uyarıda bulundu. AVM’lerde örgütlü bulunan Tez-Koop-İş, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “Salgın kontrol altına alınmadan, her gün binlerce insanın geldiği, yüzlerce işçinin aynı alanda yan yana çalıştığı AVM’ler, salgının yayılımı açışındın ciddi risk alanlarıdır” dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve yayılımını sürdürdüğünü bildirdi. Salgın normal bir seyirde ilerlemezken AVM’lerin açılmasının “normalleşme” adına atılmış bir adım olmayacağına işaret edilen yazıda, “Çünkü salgın kontrol altına alınana kadar tedbirli davranılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda belirtildiği gibi önlemlerde en ufak bir gevşeme, duraksama ya da ihmal tabloyu tersine döndürebilecektir. AVM’ler için alınacak hiçbir önlem yeterli değildir. En önemli önlem AVM’lerin açılmamasıdır. Önceliğimiz insan yaşamı olmalıdır” denildi. Yazıda zorunlu çalışmanın yapıldığı işyerlerinde önlemlerin ve kişisel koruyucuların yetersizliğine, yemekhanelerde ve personel servislerinde fiziki mesafenin mümkün olmadığına ilişkin pek çok olumsuzluk varken, zorunlu mal ve hizmet üretiminin yapılmadığı AVM’lerin açılmasının doğru olmayacağı vurgulandı. Salgın kontrol altına alınmadan, her gün binlerce insanın geldiği yüzlerce işçinin aynı alanda yan yana çalıştığı AVM’lerin, salgının yayılımı açısından ciddi risk alanları olduğuna dikkat çeken Tez-Koop-İş, şöyle dedi:

“AVM’lerin açılmasının toplum sağlığı için oluşturacağı risk ve tehlikeler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı ve burada çalışan yüzbinlerce işçinin iş ve gelir güvencesi mutlaka korunmalıdır. Burada çalışan işçilerin ücret ve ücrete bağlı sosyal hakları ile yürürlükteki tüm kazanımları devlet tarafından güvence altına alınmalıdır.”

Tez-Koop-İş bu yazısını Bilim Kurulu üyelerine de gönderdi.