Huzurevine alınmadılar

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan ve koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların, test sonuçları negatif çıkana kadar huzurevine alınmadıkları iddia edildi.

Etiler Huzurevi’nde kalan yurttaşlardan 37’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı huzurevinde koronavirüs tespit edilen 37 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastaneye kaldırılan hastalardan bazılarının tedavi süreci erken biterken bazılarının ise tedavisi uzadı. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle tedavisi devam eden ancak durumu kötü olmayan hastaların kendilerini evlerinde veya huzurevinde 14 gün karantina altına almaları istendi.

SOKAKTA KALMAYALIM

Ancak Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinin hastaların test sonuçlarının negatif çıkmadan huzurevine alınmayacağını söylediği iddia edildi.

Hastanelerde tedavi gören ve gidecek yerleri olmayan yaşlılar ise ortada kalmak istemediklerini söyledi. Gazetemize ulaşan 82 ve 84 yaşındaki 2 hasta, “Hastane yoğunluk nedeniyle huzurevine gönderdi.

Ancak huzurevi kabul etmiyor. Negatif test alana kadar kabul etmiyor. Gidecek yerimiz yok” dedi.

Huzurevinin kendilerine karantina için yer açmasını isteyen hastalar, “Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı gelecek. Pozitif yaşlılar sokakta mı kalacak” diyerek yardım istedi.

MAĞDUR ETMEYİZ

Ulaştığımız İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ise söz konusu hastaların ayrı bir yere götürüleceğini ve orada karantina altına alınacaklarını belirterek hiçbir hastanın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.