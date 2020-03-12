İBB Başkanı İmamoğlu alınacak önlemleri açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, ay sonuna kadar belediyeye ait tiyatroların ve İSMEK kurslarının durdurulacağını söyledi. İmamoğlu İBB'ye ait müzelerin de mart ayı sonuna kadar ziyarete kapatılacağını bildirdi.
İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusnda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK'te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK'deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar irtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.
Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.
İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz."
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