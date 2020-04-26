İBB’den ek sefer kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağının ardından yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulacağını duyurdu.
İBB, 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulacağını duyurdu.
YÜZDE 20'DEN FAZLA ARTIŞ
İBB, 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında, geçen haftaya göre yüzde 20'den fazla artış oluğunu belirtti.
EK SEFER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
''Sokağa çıkma yasağı kararına rağmen bu hafta sonu toplu taşıma kullanımında geçen haftaya göre %20'den fazla artış gözlenmiştir. 4 günlük yasağın ardından 27 Nisan Pazartesi günü yaşanacak olası yoğunluğa karşı otobüs, metrobüs ve metro seferlerine ek seferler konulmuştur.''
Video Haberler
- Gelecek Partisi'nden 'parlamenter sistem' kampanyası!
- Jack South’un atışı internete damga vurdu
- Pilotlar yaşamını yitiren arkadaşlarını unutmadılar!
- Komünizm simgesiydi... Böyle imha edildi
- ‘Dünyanın nazar boncuğu’ kurudu
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!