İBB'den tartışma yaratan otobüsle ilgili açıklama: "Yolcular o hatta ilk defa bindi"

02 Nisan 2020 Perşembe, 12:19

Tartışmalara neden olan ve otobüsteki sıra dışı kalabalığı gösteren görüntüler, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çekilip paylaşılmış ve İBB'ye karşı bir kampanyaya dönüştürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seferin dijital verilerini açıkladı. Fotoğrafı çeken ve sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunan İBB, açıkladığı yeni verilerde, seferdeki pek çok kişinin 62 no'lu hattı ilk defa kullandığını açıkladı.

BELBİM’in yaptığı tespite göre, Pazar sabahı B-1530 numaralı otobüse binen yolcuların yüzde 26’sı'nın, rutin olarak bu hattı kullanmayanlardan oluştuğu belirtildi (yılbaşından bu yana 5 kez ve 5’ten az). Yüzde 18,6’sı ise Pazar günü bu hatta ilk kez bindi.

BELBİM’in yaptığı bir diğer tespite göre, bahsi geçen hatta aynı gün (pazar) diğer saatlerde yüzde 56 yolcu azalması olmasına rağmen, söz konusu seferde yüzde 19 artış tespit edildi.

EN YOĞUN SAATTEN BİLE DAHA YOĞUN

BELBİM’in dijital veriler üzerinden yaptığı tespitlere göre, daha önce kamuoyu ile videosu da paylaşılan B-1530 kapı numaralı otobüsün, 29 Mart 2020 Pazar günü 06-07 saatleri içindeki seferi ile ilgili şu bulgulara ulaşıldı:

1- 29 Mart Pazar sabahı B-1530 kapı numaralı otobüsün, tüm sabah saatleri seferlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 56 yolcu azalması yaşanmışken, o sabah saat 06-07 arası tam aksine yüzde 19,72 yolcu artışı gözlemlendi.

2- Bu hatta, 29 Mart günü 07-12 saatler arasında saat bazında ortalama 41 yolcu taşınmışken, aynı gün 06-07 arasında 85 yolcu taşındı.

3- Önceki haftalarda Pazar günleri, 06-07 saatleri, yoğun saat olarak en az yoğun 16. ve 17. sıradayken, 29 Mart tarihinde 3. sıraya yükseldiği görüldü.

4- Bu seferdeki yolculardan, yüzde 26’sının rutin olarak bu hattı kullanan yolcu olmadığı (yılbaşından bu yana 5 kez ve 5’ten az ), yüzde 18,6’sının da Pazar günü ilk kez kullandığı tespit edildi.