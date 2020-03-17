İBB’nin koronavirüs toplantısına AKP’li başkanları katılmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili 39 ilçe belediye başkanını toplantıya çağırdı. AKP’li ilçe başkanları toplantıya katılmadı.
İBB İYİ Parti Grup Bakanvekili İbrahim Özkan, bugün yapılan toplantıya hiçbir AKP’li belediye başkanının katılmadığını duyurdu. Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoglu 39 ilçe belediye başkanını koronavirüs konusunda alınacak tedbirler için acil toplantıya davet etti. Maalesef AK Partili hiç bir belediye başkanı katılmadı. Bu kadar hassas bir konuda bile partizanlık yapan AK Parti grubunu kınıyorum" dedi.
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