İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.

12 Nisan 2020 Pazar, 21:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Soylu mesajında "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir, İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'yu istifaya götüren sürecin sokağa çıkma yasağı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından binlerce yurttaşın sokaklara dökülmesi Türkiye'de şok etkisi yaratmış, koronavirüs yayılımının hızlanmasına dair kaygılar artmıştı.

Yasak kararının önce bizzat Erdoğan tarafından alındığı dillendirilirken sonrasında Süleyman Soylu, yurttaşların sokağa çıkmasının ardından bazı gelişmeleri öngöremediğini dile getirmiş ve özür dilemişti.

İŞTE SOYLU'NUN AÇIKLAMASININ TAM METNİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla karar alındığını belirtmiş "Telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Marketler açık değil ve toplu taşıma araçları çalışmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

'BEN BUNU DA NORMAL KARŞILIYORUM'

Bu saatte sokakta Türkiye’de açık olan yerler çok az olduğu için milletimizin telaşı var, ben bunu da normal karşılıyorum diyen Soylu, ''Akşamüstü sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok. Şöyle bir telaş olmasın. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Çok doğaldır, insanlar yarım saat içinde temel ihtiyaç malzemelerini alabilirler. Gece yarısından sonra sokakta kimse kalmayacak'' ifadelerini kullanmıştı.

PELİKAN ETKİSİ

Tüm Türkiye'yi şaşırtan ani istifa kararının ardından Soylu'nun istifasının herde arkası sorgulanmaya başlarken eski AKP'li vekil Aydın Ünal, istifanın arkasında Pelikan çetesinin bulunduğunu iddia ettiği bir tweet attı.







