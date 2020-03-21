İçişleri Bakanlığı: 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı, bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2020 Cumartesi, 19:18

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın  ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları  İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır” denildi. 

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