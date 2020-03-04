İddianame kabul edildi; Akademisyene cinsel saldırı davası açıldı

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

İddianamede, şüphelinin “kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel taciz” suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede, üniversitesi rektörlüğünce görevinden çıkarılan şüpheli Taşkesen’in 13 Kasım 2019’da ifadesinin alındığı ve tutuklamaya sevk edildiği anlatıldı. Ancak Gölhisar Sulh Ceza Hâkimliği’nin adli kontrol kararıyla şüphelinin serbest bırakıldığı aktarılan iddianamede, olay gününe ait apartın giriş görüntülerine ulaşılamadığı kaydedildi.

Taşkesen’in Burdur’un Çavdır ilçesinde Cansuyu isimli apartın 5. katında bulunan dairede kız öğrenci S.G.A’ya cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin müştekiye “Bu ne güzellik, hep evde böyle misin?”, “Bana hocam deme, Mustafa de” dediği ve zorla içki içirmeye çalıştığı kaydedilen iddianamede, müştekinin gitmek istemesi üzerine şüphelinin “Saçmalama, gidemezsin” dediği belirtildi. İddianamede, Taşkesen’in “Burası çok sıcak oldu, sen terlemiyor musun, üzerindeki kazağa sarılmışsın, çıkarsana” dediği, öğrencinin bunu kabul etmediği belirtilerek tacizler üzerine öğrencinin evden ayrılmak istediği, Taşkesen’in ise gitmesine izin vermediği savunuldu.

İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik daha sonra gerçekleştirdiği eylemlerle suç kastının nitelikli cinsel saldırıya yönelmiş olduğu, ancak şüphelinin eylemini elinde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadığı ifade edildi. Şüphelinin kamu görevlisi, müştekinin ise öğrencisi olduğu aktarılan iddianamede, “Müşteki ile şüphelinin arasında herhangi bir husumet yoktur. Müştekinin şüpheliye asılsız suç isnadında bulunması için bir neden de bulunmamaktadır. Tanık ifadeleri müştekinin iddialarını destekler ve doğrular mahiyette. Şüphelinin savunmasına itibar edilmedi, müştekinin sunmuş olduğu mesajlar da müştekinin iddialarını doğrulamıştır” denildi. İddianamede, Taşkesen’in ise başka bir kız öğrenciye S.G.A’nın neden erkek arkaşıyla görüştüğünü sorup “yokluktan” yanıtı alması üzerine “Vibratör alın o zaman” demesiyle de cinsel taciz suçunu işlediği belirtildi.

‘MÜCADELEYE DEVAM’

Müşteki öğrencinin avukatı Çağrı Ayhan Şenel, kamu davası açılmasını olumlu gördüklerini belirterek “Bu tür eylemlere maruz kalan tüm öğrencilere örnek olması için, adalet duygusunun zedelenmemesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.