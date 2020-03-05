İdlib'de 1 asker şehit!

Gaziantep Valiliği, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda 1 er şehit oldu" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 16:02

İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye ordusunun saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. 

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi. Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi. 



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