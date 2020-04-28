28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıktığının Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirildiği 1 Ocak itibarıyla Türkiye’de önlemler alınmaya başlarken, Milli Saraylar İdaresi’ne bağlı saray ve köşkler turistlerin ziyaretine açık kaldı. Milli saraylara yapılan ziyaretlerle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) başvuran Çakırözer’e yanıt geldi.

2,5 AYDA 241 BİN KİŞİ

Buna göre salgının DSÖ’ye bildirildiği 1 Ocak tarihinden ziyaretlere kapatıldığı 18 Mart tarihine kadar milli saraylara 117 bin 583 yerli, 124 bin 22 yabancı olmak üzere toplam 241 bin 605 turist konuk oldu. Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının ilan edildiği 11 Mart’tan 18 Mart’a kadar milli sarayları 6 bin 164’ü yabancı, bin 373’ü yerli toplam 7 bin 537 turist daha ziyaret etti.

Çakırözer, Türkiye’de salgının yurtdışı kaynaklı olduğunun bilindiğini anımsatarak, “Yurtdışı ile en çok teması olan saray ve müzeler göz göre göre açık tutulmuş.

Aralarında salgının ilk ortaya çıktığı Uzakdoğu ülkeleri de dahil olmak üzere 124 bin yabancı turistin elini kolunu sallayarak gelmesine izin verilmiş. Türkiye’deki koronavirüs vakalarının yurtdışı temas geçmişi düşünüldüğünde burada çok ciddi bir ihmal konusu. İhmali olanlar hesap vermeli” diye konuştu.

Milli Saraylar İdaresi, mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Dolmabahçe Sarayı’nı koronadan korunmak için taktıkları maskelerle ziyaret eden Tayvanlı turist kafilesinin fotoğrafına yer vermişti. Gişe görevlisinin şüpheli ölümünün ardından mesaj silinmişti.