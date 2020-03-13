İhraç edilen tiyatrocuların dönüş talepleri AKP'lilerin oylarıyla reddedildi

13 Mart 2020 Cuma, 16:35

Oyuncu Levent Üzümcü başta olmak üzere, eski Şehir Tiyatroları sanatçılarının geri dönüş talebi İBB Meclisi'nde görüşüldü. İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün teklif üzerine meclis gündemine gelen taleple ilgili olarak, Hukuk-Temel Haklar-Kültür ve Sanat Komisyonu ortak rapor hazırladı. “Sözleşmeli (sanatçı) Personelin Açıktan Tekrar Ataması ve Vize İşlemleri talebi" ile ilgili dosya 6 Mart 2020 tarihinde meclise havale edilmişti. Talepte özetle şöyle denilmişti:

“Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün teklifine istinaden, ek listede adı soyadı ve diğer bilgileri yazılı personelin münhal olarak bulunan pozisyonlarının dolu olarak vize edilerek, açıktan(tekrar) sözleşmeli olarak atanmaları için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2020 yılı ücret tavanını aşmamak kaydıyla ve bilahare atamaları yapılarak göreve başladıkları tarihten geçerli olmak üzere Ek listede adı geçen sözleşmeli personele ödenecek ücret, tip sözleşme örneği ve pozisyonların dolu olarak vize edilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın, Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi…"

AKP GRUBUNDAN RET

Ak Partili üyelerin çoğunlukta bulunduğu komisyonların ortak raporunda söz konusu teklifle ilgili olarak şöyle denildi:

“Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; 2013, 2014, 2019 yıllarında kendi isteği ile emekliye ayrılan ve tekrar açıktan atama talebinde bulunan ek listede adı soyadı ve diğer bilgileri yazılı personelin açıktan (tekrar) sözleşmeli personel olarak atanmaları ve vize edilmesi talebinin reddi, komisyonlarımızca uygun görülmüştür."

CHP GRUBUNUN MUHALEFET ŞERHİ

Üç komisyonun ortak raporuna CHP grubu muhalefet şerhi düştü. CHP'nin kısa muhalefet şerhinde “Teklif yasalara uygun olup raporun reddi usule aykırıdır. Katılmıyoruz" denildi. Rapor, Komisyonlardan geldiği şekliyle İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi.

ÜZÜMCÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU...

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü geçen hafta, önceki yönetim tarafından ihraç edildiği İBB Şehir Tiyatrosu’nun bir oyununda yer alması için İBB’nin kendisine teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Üzümcü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Geri dönmek isteyen tiyatro personeli ise şöyle:

Yönetmen Ragıp Yavuz, oyuncular; Levent Üzümcü, Cem Baza, Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer, Irmak Örnek, Ahmet Gürkan Başbuğ, Çimen Baturalp, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Güvenç, müzisyen; Burçak Çöllü, Aydın Yıldız, özel efekt uzmanı Gökçe Selim.