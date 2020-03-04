İki emekli maaşı alınabilir mi? İşte detaylar
Geliri olmayan vatandaşlar, vefat eden iki yakınlarının emekli maaşlarını aynı anda alıp alamayacaklarını merak ediyor.
Ailelerde vefat durumlarında emekli maaşları aile üyelerine kalabiliyor. Geliri olmayanların , vefat eden iki yakınlarının emekli maaşlarını aynı anda alıp alamayacaklarını sorunun yanıtı.
İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?
Hem babadan hem eşten emekli maaşı alınır mı?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
Kaynak: Korkusuz Gazetesi
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu