İkinci erteleme, Bundesliga’da iptale doğru
Federasyon 30 Nisan’a kadar futbol yok dedi.
Almanya’da futbol ligleri 30 Nisan’a kadar ertelendi.
Bundesliga CEO’su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan’da başlatmayı ve 30 Haziran’a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.
Almanya’da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan’a kadar ertelenmişti.
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