İktidar salgını fırsata çevirdi

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği (GAMOB) ve STK Platformu Sözcüsü Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ramazan Sürücü, ketteki meslek örgütleri adına yaptığı açıklamada, iktidarın salgın sürecini fırsata çevirip demokrasi dışı girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Sürücü, “Geçmişte akademik meslek odaların etki ve yetki alanları daraltılarak etkisizleştirilmeye çalışılmışken bu kez de seçimle işbaşına gelen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tamamen tasfiye edilmek istenmektedir. Hiç kimsenin ne akademik meslek odalarının emeğini ne de ülkemizin demokrasi birikimini yok saymaya hakkı yoktur” dedi.