İletişim Başkanı Altun'dan 'sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına yanıt

17 Mart 2020 Salı, 17:41

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var'' dedi.