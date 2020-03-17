İletişim Başkanı Altun'dan 'sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına yanıt
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri hakkında açıklamada bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var'' dedi.
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