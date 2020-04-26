İmamoğlu’na kumpas soruşturmasında üç gözaltı

26 Nisan 2020 Pazar, 11:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurulan kumpasta yeni gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kumpasta rol oynayarak çekim yapan Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki AKP eski yöneticisi Ömer Tuncel ile cep telefonuyla röportajı çekip sosyal medyaya düşmesine neden olduğu öne sürülen DP eski ilçe başkanı Emrah Toraman gözaltını alındı.

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