İnce'den Altun'a: Buzdolabı konuşmaya başlamış

14 Nisan 2020 Salı, 22:59

Muharrem İnce açılan soruşturmanın ardından Altun'a ''Cumhuriyet Başsavcılığı durur mu? Habere terör soruşturması açıyor. Buzdolabı konuşmaya başlamış, doktora görünün!'' dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapılaşma yapınca Belediye müdahale ediyor, Cumhuriyet gazetesi haber yapıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı durur mu? Habere terör soruşturması açıyor. Buzdolabı konuşmaya başlamış, doktora görünün!''

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İBB tarafından yıkıldığı haberlerine ‘terör’ soruşturması açıldı.

Söz konusu haberlerde İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı gerekçesinden hareket eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütlerine hedef göstermek” suçundan soruşturma başlattı.

AA’da yer alan habere göre, Fahrettin Altun, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına kiraladı.

Bu araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığının belirtildiği soruşturma konusu haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafının kullandığı öne sürüldü.