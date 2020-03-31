İnfaz düzenlemesi Meclis'te
AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İnfaz düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından açıklandı. Teklifteki düzenlemelerde cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına şiddet suçları kapsam dışında olacak. Terör suçları da ayrım gözetmeksizin bu kapsamın dışında yer alacak.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz kanun teklifi ile ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Özkan’ın verdiği bilgiye göre infaz kanunu başta olmak üzere 11 kanunda değişiklik içeren 70 maddelik bir teklif hazırlandı.
Teklifteki düzenlemelerde cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına şiddet suçları kapsam dışında olacak. Terör suçları da ayrım gözetmeksizin bu kapsamın dışında yer alacak.
Özkan infaz indirimi teklifinden yaklaşık 45 bin kişinin etkilendiğini, açık cezaevleriyle ilgili geçici düzenleme ile bu sayının 90 bine ulaşacağını söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!
- Belli ki uzunca bir süre evdeyiz deyip şarkı söyledi
- Koronavirüs karantinasından böyle kaçtılar!
- Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı