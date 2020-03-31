İnfaz düzenlemesi Meclis'te

31 Mart 2020 Salı, 16:09

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz kanun teklifi ile ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Özkan’ın verdiği bilgiye göre infaz kanunu başta olmak üzere 11 kanunda değişiklik içeren 70 maddelik bir teklif hazırlandı.

Teklifteki düzenlemelerde cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten adam öldürme suçları, kadına şiddet suçları kapsam dışında olacak. Terör suçları da ayrım gözetmeksizin bu kapsamın dışında yer alacak.

Özkan infaz indirimi teklifinden yaklaşık 45 bin kişinin etkilendiğini, açık cezaevleriyle ilgili geçici düzenleme ile bu sayının 90 bine ulaşacağını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR