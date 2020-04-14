İnfaz yasasını Meclis’ten geçiren iktidar, kolları ‘çocuk yaşta evlilik’ için sıvadı…

14 Nisan 2020 Salı, 01:35

İnfaz yasa teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğu günlerde, iktidar bloğu, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek, “çocuk yaşta evliliklerin” de infaz yasa teklifinin içine dahil edilmesi için “uzlaşı” istemişti. AKP heyetinin o dönem, muhalefete, “Küçük yaşta kaçarak evleniyorlar. Sonra bu çiftin çocukları oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Husumetli oldukları biri gidip, şikayette bulunuyor. Sonra eş, bu evliliğe izin veren anne ve babalar tutuklanıyor, kadın çocuklarıyla bir başına kalakalıyor. Bunu düzeltelim” dediği de belirtilmişti. Ancak muhalefet bu duruma “erken yaşta evliliklerin önünü açacağı, başka mağduriyetlerin oluşacağı” gereksesiyle “ret” yanıtı vermişti.

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

İnfaz yasa teklifinin dün akşamki TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, sosyal medya üzerinden bir belge yayımlandı. “Çocuk gelinlerin önünün açılmasına olanak sağlayacak” maddelerden oluşan belgede, “söz konusu düzenlemenin görüşülmekte olan infaz yasa teklifine eklendiği” ileri sürüldü. Ancak infaz yasa teklifine bu şekilde bir madde ihdası yapılmadı. Belgenin bir anda gündeme gelmesi ve çok sayıda STK’nin konuyla ilgili paylaşımda bulunması ise akıllara “İktidar, infaz yasa teklifinde muhalefetin de nabzını yokladığı ve teklif içine dahil etmek istediği çocuk yaşta evlilikler için yeni bir yasa teklifi mi hazırlıyor” sorularını getirdi.

Gelen tepkiler şöyle:

‘YASAL ZEMİN HAZIRLANIYOR’

Metnin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sert tepkiler yükseldi. Başta kadın ve çocuk hakları örgütleri olmak üzere çok sayıda kurum ve kişi “Çocuk istismarının affı olmaz” sloganıyla tepkisini ortaya koydu.

Mor Çatı, “Türkiye’de kız çocuklarının 13 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor” dedi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ’

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ise, “Çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise, “13 yaşındaki çocukları istismar ederek evlenenlere af getirecek bu kanun teklifi meclise sunulamaz.

Daha önce defalarca karşımıza gelen bu teklifi kimse aklından bile geçirmesin. Korona tedbiri çocuk istismarının önünü açmak olamaz” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada insan hakları alanında çalışmalar yürüten derneklerin dışında Mert Fırat ve Berna Laçin gibi birçok tanınan isim de tepkilerini dile getirdi.

MERT FIRAT: KİMİ YA DA KİMLERİ KURTARMA PEŞİNDESİNİZ?

BERNA LAÇİN: MİDEM BULANDI!

"NABIZ YOKLANIYOR"

İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise, iktidarın bu denemeyle nabız yokladığını dile getirdi. Durakoğlu, tepkisini sosyal medyadan, "Olmaz olmaz; oldurulamaz. Nabız yoklanıyor" mesajıyla verdi.

2016’DA YİNE GECE YARISI DENENMİŞTİ

Kamuoyunda tepkilere neden olan benzer bir düzenleme önergesi, 2016’da meclis başkanlığına verilmişti. Önerge AKP'li milletvekilleri tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği “çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. maddenin yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi sırasında verilmişti. Önerge, kanuna cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir madde eklenmesi hakkındaydı.

17 Kasım 2016’da sunulan önerge kabul edilmiş, ancak kamuoyunun yoğun tepkileri sonucu komisyona geri çekilmiş ve tasarıdan çıkarılmıştı. Teklif ilgili önerge metninin çıkarılmasının ardından yasalaşmıştı.